Россия не будет присоединять оккупированные части Донецкой и Луганской областей, ведь она станет стороной конфликта.

Соответствующее заявление в эфире телеканала «Украина 24» сделал экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко.

«Россия вряд ли будет говорить о том, чтобы в какой-то момент присоединить даже формально территорию оккупированного Донбасса. Потому что тогда исчезает тезис о том, что сказал Арестович, что Россия является всего лишь посредником, наблюдателем, помогает урегулировать ситуацию и тому подобное. Если она присоединяет эту территорию, она автоматически становится стороной, с которой продолжаются обстрелы. Значит, она уже не может сказать, что это делали какие-то боевики, ополченцы, трактористы. Тогда тезис про «ихтамнет» исчезает», — отметил экс-глава МИД.

Одновременно с этим он добавил, что Кремль будет долго использовать «рану» (Донбасс, — ред.) для дестабилизации ситуации в Украине.

Второй президент Украины Леонид Кучма накануне заявил, что разобщенность украинцев играет на руку Кремлю.

В Украине после деоккупации Донбасса и Крыма под амнистию могут попасть лица, которые не совершали преступлений на временно оккупированных территориях.