Австралия, США и Великобритания оповестили своих граждан об угрозах терактов в аэропорту Кабула. Тем, кто находится неподалеку, рекомендуют немедленно покинуть территорию.

Об этом сообщает ВВС.

Издание отмечает, что сейчас тысячи людей продолжают пребывать на территории аэропорта, а также в районе аэропорта, они надеются покинуть Афганистан. Одновременно с этим многие страны стараются вывезти своих граждан из Афганистана до 31 августа – граничный срок, который накануне установили в Талибане.

Министр иностранных дел Австралии Мариз Пейн заявила, что есть постоянная и высокая угроза террористического нападения.

США и Великобритания призывают людей покинуть аэропорт, переехать в более безопасное место и уже там ждать рекомендаций.

Как сообщалось ранее, украинцы планировали эвакуироваться из Афганистана на рейсах Министерства обороны России. Они записались в лист ожидания, но в итоге на рейс не явились.

Накануне «Талибан» объявил окончательную дату для вывода войск США из Афганистана — 31 августа 2021 года.