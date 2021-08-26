Кабинет министров принял порядок, согласно которому вузы смогут аннулировать степени высшего образования бакалавров и магистров за нарушение академической добродетели — плагиат в дипломных работах.

Об этом стало известно в ходе заседания Кабмина.

Решения об аннуляции смогут принимать в отношении младших бакалавров, бакалавров и магистров. Соответствующее наказание будут принимать, если в квалификационной работе выявят академический плагиат, фабрикацию, фальсификацию, обман. Аналогичное наказание последует, если окажется, что работу подготовили за взятку.

Вузы сами обязаны будут следить за качеством образования, а порядок установления фактов нарушения академической добродетели устанавливает ученый совет каждого учреждения. Процедуру инициирует ученый совет по своему решению или на основании сообщения. К рассмотрению принимаются сообщения, поданные на официальный адрес вуза, в которых указано ФИО человека, которого обвиняют в плагиате.

Человек, которого будут проверять, может подать заявление с отказом от степени высшего образования, после чего восстановиться в учебе.

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