Власти Франции намерены начать вакцинировать от COVID-19 третьей дозой людей старше 65 лет. Начало вакцинации третьей дозой назначено на середину осени.

Подробности озвучил премьер-министр страны Жан Кастекс, передает радиостанция RTL.

«С 12 по 13 сентября мы начнем вакцинацию в домах престарелых. Все люди старше 65 лет с сопутствующими заболеваниями также могут записаться на прием для получения третьей дозы», — заявил премьер.

Кастекс также сообщил, что детям до 12 лет пока не планируют делать прививки против COVID.

«Научное сообщество рекомендует этого не делать», — добавил он.

Кроме того, маски в обязательном порядке будут носить и в классах, и на детских площадках Франции.

Как мы уже рассказывали ранее, новая вспышка COVID-19, вызванная штаммом «Дельта» прогнозируется экспертами осенью. Украине снова грозит локдаун. Но эксперты говорят, закрывать всю страну не будут.

Тем временем, в Украине растет заболеваемость и смертность от штамма коронавируса «Дельта». Уже известно, как минимум, о 3 жертвах.