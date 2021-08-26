В Киеве задержали двух полицейских и их сообщника, которых подозревают в вымогательстве, а также похищении человека.

Подробности сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Оперативники получили информацию о том, что двое столичных копов вымогают взятку. Старший следователь и старший участковый офицер полиции Голосеевского управления полиции ГУ НП в Киеве действовали в сговоре с 41-летним жителем Киевской области. Полицейские без постановления судьи задержали мужчину, который находился в розыске за мошенничество. Троица намеревалась заработать — сообщники предложили фигуранту дела за 10 000 долларов США «потеряться» (его не передавали бы в суд для избрания меры пресечения).

После получения части «откупных» — 55 000 гривен — мужчину отпустили. Остальную часть денег задержанный должен был перевести на банковскую карточку 41-летнему сообщника, которую тот передавал полицейским. В общем фигуранты получили от мужчины 95 000 гривен.

Следователи уже вручили подозрения двум полицейским и их сообщнику в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.146 и ч.3 ст.368 УК Украины. За содеянное им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В Киеве полицейский в течение четырех лет не ходил на работу и не выполнял служебных обязанностей, однако все это время получал заработную плату.

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