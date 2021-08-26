В Киеве неизвестный бросил «коктейль Молотова» в офис уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

Подробности сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Так, в полиции отказались пока раскрывать детали происшествия, однако отметили, что правоохранители уже выясняют обстоятельства.

А очевидцы происшествия сообщили, что неизвестный мужчина бросил в дверь здания бутылку с зажигательным веществом. После этого его задержали правоохранители.

Информацию об инциденте на странице в Facebook позже подтвердила и сама омбудсмен Людмила Денисова. По ее словам, в результате инцидента были повреждены двери офиса, а сотрудники и посетители не пострадали.

«Благодаря слаженным действиям правоохранительных органов злоумышленник уже задержан. При нем обнаружены другие взрывчатые вещества. Продолжаются следственные действия», — написала чиновница.

Как мы уже рассказывали ранее, в Киеве поступило сообщение о минировании здания Киевского городского совета. Злоумышленники потребовали выкуп в размере 0,5 биткоина.