На Львовской железной дороге продолжаются работы по ликвидации последствий схода вагонов грузового поезда «Клепаров — Батево», который перевозил щебень и железную руду. Инцидент произошел 26 августа в районе 8 утра на станции Глинная-Навария.

Об этом сообщает пресс-служба «УЗ».

В результате схода вагонов никто не пострадал. Однако были повреждены вагоны, путевое полотно и несколько опор контактной сети.

Из-за чрезвычайного происшествия были задержаны такие поезд: №6 Херсон — Ужгород, №41 Днепр — Трускавец, №46 Лисичанск — Ужгород, №146 Ужгород — Львов, №807 Львов — Коломыя.

Восстановить движения пассажирских поездов по нечетной колее на участке Глинная-Навария — Львов планируется в течение 24 часов. Изменять маршруты следования пассажирских поездов не планируют.

Фото, видео: Facebook-страница Пустомытовского горсовета

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