Возле аэропорта Кабула в Афганистане прогремел взрыв. Предположительно, инцидент произошел у главных ворот.

Первые подробности ЧП были опубликованы в Twitter афганского телеканала 1TV.

На данный афганские СМИ пока не приводят подробностей. Факт взрыва уже подтвердили в американском Пентагоне.

«Мы можем подтвердить взрыв возле аэропорта Кабула. Число жертв в настоящее время неизвестно. Мы предоставим дополнительную информацию, когда сможем», — сообщил в пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Как пишет итальянская газета Corriere, это была атака смертника и якобы есть раненые среди американцев. Другие СМИ сообщают о смерти, как минимум, двух человек в аэропорту Кабула.

Как мы уже рассказывали ранее, Австралия, США и Великобритания оповестили своих граждан об угрозах терактов в аэропорту Кабула. Тем, кто находится неподалеку, рекомендуют немедленно покинуть территорию.

Также, накануне «Талибан» объявил окончательную дату для вывода войск США из Афганистана — 31 августа 2021 года.