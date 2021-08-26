Сентябрь 2021 будет небогат выходными днями, но нас ждет немало интересных праздников, в том числе профессиональных и церковных. В частности, мы отпразднуем День знаний, Рождество Пресвятой Богородицы, День воспитателя, Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
Какие еще праздники мы отметим, сколько будем отдыхать и работать?Сколько нас ждет выходных и рабочих дней
Сентябрь — один из немногих месяцев, в которых не предусмотрены дополнительные выходные, связанные с важными государственными праздниками.
В этом месяце 30 дней, из которых 22 — рабочих и 8 — выходных.Отдыхать украинцы будут в такие дни: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 сентября.
Все праздники сентября 2021
- 1 сентября — День Знаний
- 2 сентября — День нотариата
- 5 сентября — День предпринимателя
- 8 сентября — Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов
- 9 сентября — Международный день красоты; День тестировщика; День дизайнера-графика
- 10 сентября — Всемирный день предотвращения самоубийств
- 11 сентября — Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна; День украинского кино; День физкультуры и спорта
- 12 сентября — День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности; день танкистов
- 13 сентября — День программиста
- 15 сентября — Международный день демократии; День HR-менеджера
- 16 сентября — Международный день охраны озонового слоя 17 сентября — День спасателя
- 18 сентября — День изобретателя и рационализатора; День фармацевтического работника
- 19 сентября — День работника леса
- 20 сентября — День рекрутера
- 21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы; День мира; Международный день мира
- 22 сентября — День партизанской славы
- 26 сентября — День машиностроителя
- 27 сентября — День воспитателя и всех дошкольных работников; Воздвижения Креста Господня; день туризма
- 30 сентября — День усыновления; Международный день переводчика; Всеукраинский день библиотек