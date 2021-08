Сегодня, 26 августа, состоится запуск космического корабля New Shepard от аэрокосмической компании Blue Origin, которая принадлежит предпринимателю и владельцу Amazon Джеффу Безосу. Запуск запланирован со стартовой площадки Launch Site One в Техасе.

Публикуем для вас ссылку на прямую трансляцию запуска космического корабля New Shepard в YouTube.

Запуск этого космического корабля является возможностью для Безоса продемонстрировать работу новейших технологий схода с орбиты, спуска и посадки, которые, возможно, будут использоваться во время следующей миссии на Луну.

А в рамках инсталляции «Суборбитальный триптих», внешняя сторона верхней части капсулы корабля будет украшена работами ганского художника.

https://www.youtube.com/watch?v=ZUZZ0EDzII0&ab_channel=BlueOrigin

#NewShepard NS-17 is go for launch tomorrow at 8:35 AM CDT / 13:35 UTC with the second flight of @NASA‘s lunar landing technology demonstration on board. Live webcast starts at T-30 mins on https://t.co/7Y4TherpLr pic.twitter.com/hRTUojHsR4

— Blue Origin (@blueorigin) August 25, 2021