Сегодня, 28 августа отмечается Успение Пресвятой Богородицы, а наши предки праздновали Спожинкы. НАРОДНАЯ ПРАВДА собрала интересную информацию об этом дне. Успения Пресвятой Богородицы Полностью праздник называется Праздник Успения (кончины) Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Этот день — один из двенадцати главных праздников Православной церкви. Его предшествует строгий Успенский пост. Сегодня во всех православных храмах проходят торжественные богослужения. Католическая церковь также празднует Успения Пресвятой Богородицы, которое называется — Assumption of Mary, но не сегодня, а 15 августа. По святым письмом, после вознесения Господа Матерь Божия оставалась на попечении апостола Иоанна Богослова, а в его отсутствие жила в доме его родителей близ горы Елеонской. Обстоятельства Успения Божией Матери известны в Православной Церкви от времен апостольских. В текстах говорится, что пречистое тело Божией Матери был похоронен на семейном кладбище. С самого погребения, христиане благоговейно чтили гроб Матери Божией и устроили на том месте храм. В храме хранились драгоценные пелены, которыми было покрыто пречистое и благоухающее тело. Успения Пресвятой Богородицы происходит после Успенского поста, который длится с 14 по 27 августа, и который в народе называли спожинкамы (или Госпожинками) — Успение знаменовало собой завершение уборки урожая (спожинаты означало дожать). Спожинкы В конце августа заканчивалась жатва, сбор и переработка урожая пшеницы, ячменя, проса и других зерновых культур, а также заготовка семян на будущий сезон. Отсюда и название праздника. В этот день славяне жали молча, они не хотели беспокоить дух поля, который, как считалось, переселяется в него. Также в этот день отмечается:

День объявления Черногории королевством,

Открывается Венецианский международный кинофестиваль (Италия),

Томатина (Испания).

Напомним, 27 августа отмечали День Михея Тиховея.