Министр финансов Сергей Марченко пояснил свое скандальное заявление о пенсиях для 40-летних. Ранее он написал в Facebook, что людям, которым сегодня меньше 40 лет, надо откладывать средства на пенсию себе самостоятельно, ведь от государства они будут получать мизерные выплаты.

В эфире телеканала «Украина 24» Марченко заявил, что его слова вырвали из контекста и перекрутили:

«Люди иногда любят перекручивать то, чего не было сказано. Нужно понимать контекст. Я хочу пояснить, что я говорил о себе лично, что мне, как 40-летнему, если ничего не менять в существующей пенсионной системе, на пенсию рассчитывать не стоит. Она либо будет довольно низкой, или вообще мизерной. Это имелось в виду. Чтобы это изменить, я как 40-летний потенциальный пенсионер думаю, что сделать, чтобы были механизмы, которые позволят мне накопить себе на старость. Точно так же это может касаться любого — 40-летнего, 50-летнего или более молодых людей. Это вопрос создания стимулов для того, чтобы люди копили и откладывали средства, чтобы в будущем иметь пенсии».

В Министерстве социальной политики запланировано несколько этапов индексации и повышения пенсий различных типов в 2022 году.

Накопительная пенсионная система позволит украинцам получать 7 тысяч гривен пенсии, но при определенных условиях.