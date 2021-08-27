Согласно некоторым научным исследованиям, капуста способна защищать организм человека от рака. Кроме того, она просто содержит много витаминов и микроэлементов.

Об этом рассказывает журнал «Женский мир».

Толчком для такого исследования послужил так называемый польский парадокс.

Суть парадокса в том, что по неподтвержденным данным в Польше рак груди у женщин встречается гораздо меньше, чем в США. Только при переезде в смежные Штаты польки попадают в такой же процент больных, как и местные женщины. Это связывают с тем, что в Польше употребляют квашеную капусту, а в США этот продукт вообще запрещен к продаже.

Официальных публикаций на эту тему нет, однако отрицать полезные свойства капусты нельзя.

Так, в капустных листьях содержатся глюкозинолаты, которые могут обезвреживать токсичные соединения в печени, а еще блокировать злокачественные клетки. Таким образом можно говорить о том, что капуста способна предотвращать некоторые онкологические заболевания, в том числе и рак груди.

Кроме рака груди капуста препятствует развитию рака в легких, мочевом пузыре, толстой кишке и во многих других органах. Кроме того капуста благотворно влияет на желудочно-кишечный тракт в целом. Благодаря своему взаимодействию с бактерией хеликобактер капуста защищает от язвы и рака желудка. Также она связывает желчные кислоты в кишечнике и выводит их.

Ко всему этому стоит еще добавить витамины и антиоксиданты, которых в капусте огромное количество. Так, в 100 граммах капусты содержится дневная норма витаминов К и С, много фолиевой кислоты, которая очень полезна для женщин, и важнейшие Омега-3 кислоты.

Все эти компоненты благоприятно сказываются на сердечно-сосудистой системе и оказывают защитный эффект в отношении диабета второго типа.

Отдельного внимания заслуживает квашеная капуста — это не просто соленья, а продукт брожения, в котором возникают новые химические компоненты. Именно они оказывают антибактериальное и антираковое действие. Эти соединения могут препятствовать перерождению клеток и разрушать канцерогены. Так что польза квашеной капусты для организма просто огромная, что и доказано традиционной медициной.

Кроме того, сок квашеной капусты снижает уровень сахара в крови. К тому же она полезна для работы желудка, выводит из него плохой холестерин.

Ранее «Народная правда» рассказывала, что свежие салаты с тыквой отлично влияют на работу печени и очищают ее.

Также отметим пользу лука и чеснока, которые оказывают мощное влияние на организм и также способны защитить от рака.