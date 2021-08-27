29 августа православные отмечают Ореховый Спас. Это третий Спас, которому предшествуют Медовый и Яблочный. Он имеет и другие названия — Хлебный, Полотняный и Нерукотворный.

НАРОДНАЯ ПРАВДА напоминает, что Третий Спас обычно считался полупраздником, поскольку он идет сразу после такого важного праздника, как Успение Богородицы.

С последним Спасом связано окончание жатвы, в этот день пекли хлеб из муки нового урожая. Также этот день совпадает с окончанием сбора урожая и началом сбора орехов. Наши предки сегодня торговали на ярмарках льняным полотном. Поэтому в народе говорили: «Первый Спас — на воде стоят; Второй Спас — яблоки едят; Третий Спас — на зеленых горах холсты продают».Почему Ореховый Спас еще называют — Спас Нерукотворный

Православный мир 29 августа также празднует перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Иисуса Христа, которое произошло в 944 году. По преданию во времена проповеди Спасителя в городе Едессе правил Авгарь. Он был поражен по всему телу проказой. Слух о великих чудесах, творимых Господом, распространился по Сирии и дошел до Авгаря. Он написал письмо с просьбой прийти и исцелить его. С этим письмом он послал в Палестину своего живописца Ананию, поручив ему написать изображение Божественного Учителя. Анания пришел в Иерусалим и увидел Иисуса Христа, окруженного народом. Он не мог подойти к Нему из-за большого стечения людей, слушавших проповедь. Спаситель Сам подозвал его, назвал по имени и передал для Авгаря краткое письмо, в котором обещал прислать ученика для исцеления от проказы. Он также попросил принести холст. Он умыл и отер лицо, на холсте отпечатлелся Божественный Лик. Холст и письмо Спасителя Анания принес в Едессу. Авгарь принял святыню и получил исцеление.Ореховый Спас — традиции

Ореховый Спас праздновали уже не с таким размахом, как Яблочный и Медовый, поскольку лето уже заканчивалось и начинались первые холода — люди старались поскорее заготовить еду в своих амбарах. С полей убирали рожь и пшеницу. А хозяйки ткали полотна, чтобы обеспечить свои семьи одеждой. В обед шли в церковь, чтобы освятить хлеб и пироги из нового зерна. Молились перед иконой мученика Диомида. К вечеру, как и в Медовый Спас, садились за стол. Подавать было принято настойку на основе грецких орехов, а также хлеб и пироги.

Ореховый Спас — приметы

Если журавли полетели на юг – Покров (14 октября) будет морозным.

Начался дождь с грозой – осень ожидается теплой.

Ecли много opexoв в этoм гoду, тo будeт мнoгo xлeбa в будущeм гoду.

При сборе орехов попался плод с червяком – ждать беды.

Сорвешь первый орех, и каким он на вкус будет, таким и следующий год будет: спелый орех — жди большой любви и добрых вестей, неспелый — скоро появятся важные новости, гнилой — к большой беде, а горький — к проблемам. Ореховый Спас — что можно и нельзя делать

В этот день принято заготавливать банные веники с обязательным добавлением ветки лещины — считается, что такой веник обладает целительными свойствами. В некоторых регионах был обычай — последний кусочек первого освященного в церкви хлеба, завернутый в полотняную тряпочку, класть за образа, чтобы в доме всегда был достаток.

Кроме того, пирогов, орехов и ореховой настойки на праздничный стол подавали мед, яблоки, сладкие булочки, рулеты. Принято было угощать этими вкусностями сирот, бедняков, больных и бездомных, а также дарить друг другу полотняные полотенца.

В этот день нельзя отказывать в помощи.

