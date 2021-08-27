Погода в Украине в 28 августа, будет солнечной, но безумная жара понемногу начнет спадать. В южных областях у моря и на Западе еще задержится высокая температура до 32 градусов.

Синоптик Наталья Диденко в Facebook рассказала, что сухая погода в Украине обусловлена ​​влиянием антициклона, передает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

В целом, температура воздуха будет высокой. Теплее всего будет на Западе и Юге — там столбики термометров поднимутся до 28 … 32 градусов.

В северных и восточных регионах будет немного прохладнее и комфортнее — до 24 … 29 градусов.

В Киеве 28 августа тоже будет солнечно, без дождей, а температура воздуха прогреется до 27 градусов.

По словам синоптика, сухая, жаркая и малооблачная погода задержится до конца этой недели, а также в начале сентября. Только в западных областях возможны кратковременные летние дожди, но сильные грозы не предусматриваются.

Прогноз погоды на среду, 28 июля, в городах Украины:

Ужгород — 30 … 32

Львов — 27 … 29

Ивано-Франковск — 28 … 30

Тернополь — 28 … 30

Черновцы — 29 … 31

Хмельницкий — 28 … 30

Луцк — 27 … 29

Ровно — 27 … 29

Житомир — 26 … 28

Винница — 27 … 29

Одесса — 27 … 29

Николаев — 28 … 30

Херсон — 29 … 31

Симферополь — 28 … 30

Кропивницкий — 27 … 29

Черкассы — 26 … 28

Чернигов — 24 … 26

Суммы — 24 … 26

Полтава — 26 … 28

Днепр — 27 … 29

Запорожье — 29 … 31

Донецк — 25 … 27

Луганск — 24 … 26

Харьков — 25 … 27

Киев — 25 … 27

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что 28 августа в Украине сохранится жара: завтра на западе и юге ожидается до 33 градуса. На севере, востоке и в большинстве центральных областей ожидается 24-29 градусов. 29 августа на севере и востоке посвежеет 22-26 градусов. В других регионах сохранятся высокие температуры. В Киеве в среду будет солнце, без осадков, 27 градусов. 29 августа в Киеве ожидается снижение температуры воздуха до 23-25 ​​градусов. Она также отметила, что сентябрь порадует теплом.

Также сообщалось, что начало и середина первого месяца осени обещают быть теплыми, однако в конце начнутся резкие заморозки. Синоптики пообещали переменчивую погоду в сентябре.