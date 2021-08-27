В Украину на празднование иудейского Нового года – Рош ха-Шана (6-8 сентября) планируют приехать около 50 тысяч израильтян и граждан других иностранных государств.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По словам посла Израиля в Украине Михаэля Бродского, израильские граждане должны будут пройти тестирование на COVID-19 в аэропорту вылета и после их возвращения, а также неуклонно соблюдать санитарные правила, установленные украинским законодательством.

В ведомстве также добавили, что в этом году в Умани общественный порядок будут обеспечивать украинские и израильские правоохранители. В городе уже развернули ситуационный центр полиции.

Ранее сообщалось, что приезд паломников из Израиля в Умань на празднование Рош ха-Шана будет возможен при наличии документов, которые подтвердят вакцинацию от COVID.

Министерство охраны и здоровья уже утвердило противоэпидемические требования.