Российская Федерация продолжает игнорировать договоренность об установлении режима прекращения огня. С начала суток пророссийские боевики один раз открыли огонь. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-служб ООС. Отмечается, что обстрел был зафиксирован неподалеку от Новомихайловка. Боевики открыли огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Вследствие обстрелов погиб украинский военнослужащий. "Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", — отмечает пресс служба ООС. Пиротехнические расчеты ДСНС Украины, со своей стороны, с начала суток разминировали 10 гектаров территорий и уничтожили 81 взрывоопасный предмет. Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что 27 августа в результате вражеских обстрелов в Донбассе погиб украинский военнослужащий.