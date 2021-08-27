Синоптик Наталка Диденко озвучила прогноз погоды на 28-29 августа — выходные будут преимущественно теплыми, сильных ливней не ожидается.

По ее словам, температура воздуха 28 августа будет достигать 20-26 градусов, на западе 18-22 градуса, при этом в восточных областях, на юге, в Днепре с районами будет 25-30 градусов.

Ближайшей ночью дожди пройдут на Волыни, Ровенской, Житомирской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях. Днем ​​в субботу существенные осадки повсеместно в Украине маловероятны.

В воскресенье дожди ожидаются в западных, северных областях и части центральных областей. На востоке и юге без дождей.

Температура воздуха 29 августа: жара на востоке, юге, и в центре, на западе прохладно. В северных областях ожидается 25-28 градусов.

В Киеве в субботу будет сухо и 23 градуса тепла. В воскресенье дождь ожидается во второй половине дня, потеплеет до 27 градусов.

Напомним, в Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды в Украине на сентябрь. Синоптики говорят, что климатических сюрпризов не будет — количество осадков и температура будут в пределах нормы.

Напомним, климат в Украине меняется из-за последствий таяния ледников на Северном полюсе, что приводит к глобальному потеплению.

С 8 августа Украина начала жить «в экологический долг» — мы исчерпали запас ресурсов, которые в природе могут возобновиться за 1 год.