Украинские спортсмены завоевали сегодня еще две золотые медали на Паралимпийских играх в Токио — Марьяна Шевчук стала чемпионкой по пауэрлифтингу, а Анна Стеценко выиграла заплыв на 400 метров вольным стилем.

Отметим, Шевчук дебютантка Паралимпиады. Она выступает в весовой категории до 55 кг. Сегодня она взяла вес в 125 кг. При этом девушка родилась с хондродистрофией, но это не помешало ей взять «золото» на Паралимпийских играх.

Анна Стеценко выиграла заплыв на 400 метров вольным стилем, показав результат 04:23,92.

Украина поднялась в медальном зачете на 9 место (если считать по количеству золотых медалей). Всего у сборной уже 21 медаль. Первое «золото» в заплыве на 100 метров вольным стилем завоевала Елизавета Мерешко. А «бронзу» в этом же заплыве получила еще одна украинка Анна Гонтарь. Кроме того, фехтовальщик Артем Манько выиграл «серебро» в фехтовании на колясках. А в фехтовании на колясках класса А среди женщин «бронзу» завоевала Евгения Бреус. Кроме того, пловец Антон Коль выиграл «серебро» в классе S1.

Накануне украинцы завоевали еще две медали на Паралимпийских играх в Токио — тотально незрячая Павленко Юлия в прыжках в длину стала третьей, а Белый Владислав завоевал в метании копья серебряную награду.