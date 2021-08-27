«Укрзалізниця» продемонстрировала концепт модернизированных плацкартных вагонов, которые могут появиться не раньше чем через 2-3 года.

Снимки опубликовал Обозреватель.

Сообщается, что в обновленных вагонах будет кондиционер, мониторы для просмотра видео, новые полки и шторки для каждого отделения.

Концепт создан в кооперации «Укрзалізниці» с частной компанией «Ріст». Программа обновления рассчитана на 5 лет. Цена одной модернизации – 16-17 млн грн, тогда как полностью новый вагон будет стоить около 20 млн.

Также сообщается, что «Укрзалізниця» впервые за 20 лет заказала у Крюковского вагоностроительного завода 100 новых купейных вагонов.

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