Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский сообщил, что Медицинский совет рекомендовал вакцинировать третьей (бустерные) дозой вакцины от COVID-19 людей со слабым иммунитетом. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на TVN24. "Что касается даты введения третьей дозы, то она назначается не ранее, чем через 28 дней после окончания курса первичной вакцинации", — сказал Недзельский. По его словам, назначение для дополнительной вакцинации будет индивидуальным в каждом конкретном случае. Он добавил, что с 1 сентября в стране могут начать Бустерная вакцинацию от коронавируса. "Это не механизм. Здесь должно быть медицинская консультация, и в ближайшее время — я думаю с 1 сентября — такие люди смогут получить ее", — подчеркнул министр здравоохранения Польши. Напомним, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) не одобрила применение бустерных вакцин от коронавируса.