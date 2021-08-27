Министерство здравоохранения пока не планирует разрешать бустерную (усиливающую) дозу вакцины против COVID-19. Сейчас основная стратегия — это ревакцинация через год.

Соответствующее заявление в интервью ВВС сделал главный санитарный врач Игорь Кузин.

Он отметил, что пока что есть несколько заявлений фармакологических компаний о том, что бустерная доза вызывает хороший иммунный ответ:

«Но это только заявления. Нет достоверных статей в научных журналах, нет официальных позиций международных организаций, что бустерная доза является рекомендованной или будет обязательной».

Комментируя вопрос о том, можно ли будет менять вакцины, Игорь Кузин заметил, что можно, но пока рекомендаций нет.

Ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что масочный режим в Украине пока отменять не планируют. Украинцы обязаны носить маски до конца пандемии COVID. Кузин также заявил, что локдаун в Украине могут объявить в ноябре. Он призывает украинцев вакцинироваться и соблюдать карантинные ограничения. А также предупредил, что пандемия COVID-19 продлится еще 2-5 лет.