Новый порядок задействования Нацгвардии для пресечения массовых беспорядков является попыткой власти легализовать насильственный разгон акций протеста. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление политического эксперта Светланы Кушнир на странице в Facebook, комментируя соответствующее постановление правительства. "20 августа Кабмин утвердил порядок задействования Нацгвардии для пресечения массовых беспорядков. Так, согласно документу с целью прекращения массовых беспорядков Национальная гвардия организует и проводит специальную операцию по пресечению массовых беспорядков и обеспечивает руководство и координацию деятельности сил и средств правоохранительных органов, вовлеченных в специальной операции по прекращению массовых беспорядков ", — отметила експертка. Она подчеркнула сходство соответствующего правительственного постановления с диктаторскими "законами 16 января". "Такие полномочия есть печальной иллюстрацией" законы 16 января ", принятые соратниками Януковича. А единственное, что их отличает, так это то, что на этот раз власти приняли репрессивные нормы до начала массовых акций, а не после", — подчеркнула Кушнир. Также, по словам Кушнир, власть начала назначать на должности в правоохранительных органах люстрованих силовиков или тех, которые выполняли незаконные приказы во время разгона Майдана. "Свежие примеры — назначение новых руководителей полиции Киева и Одессы. Их лояльность неоспорима, потому люстровани — на крючке у власти и готовы выполнять любые приказы", — сообщила Кушнир, отметив, что таким образом Банковая обеспечила себе юридическую "подушку", которой можно будет воспользоваться во время массовых акций протеста. "С помощью специально обученных людей любую протестную акцию можно превратить в беспорядки и привлечь для ее разгона военнослужащих Нацгвардии. Вполне легально, как говорил Янукович", — подчеркнула Кушнир. Как сообщалось, в Украине появится новый высшее военное учебное заведение. Он будет называться Киевский институт Национальной гвардии Украины.