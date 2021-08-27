Во Львове во время ремонта одном из помещений школы восточных языков и боевых искусств "Будокан" обнаружили ртуть. Об этом сообщила пресс служба департамента по вопросам гражданской защиты населения ЛОГА. Так, шарики ртути обнаружили под полом в четверг, 26 августа, когда рабочие меняли покрытие. Спасатели провели сбор ртути механическим способом и провели демеркуризацию. Всего было собрано 40 граммов ртути. Впоследствии собранную ртуть была передана в Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Львовского городского совета на хранение и дальнейшую утилизацию.

Ртуть обнаружили под полом во Львове (фото: lv.dsns.gov.ua) Как рассказал ZAXID.NET директор школы Александр Козловский, ртуть нашли во время демонтажа пола в коридоре. Поэтому дирекция школы сразу вызвала на место происшествия соответствующие службы, и собрали ртуть. Кроме того, он отметил, что пока неизвестно, как ртуть оказалась под полом в школе и сколько времени она могла там пробыть. Ранее мы сообщали, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что учебный год начнется 1 сентября в обычном режиме. Также, что делать, когда ученик травмировался в школе и действия учителя.