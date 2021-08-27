Эксперты сравнили зарплаты украинских учителей с европейскими. Даже самые «бедные» страны выплачивают педагогам свыше 1000 евро, в то время, как Украина — всего 210 евро.

Об этом говорится в материале «Слово и дело».

Напомним, в течение 2021 зарплаты украинских учителей должны вырасти суммарно на 30%: с января оклады повысили уже на 20%, с декабря — вырастут почти на 9%. На данный момент средняя зарплата учителя первой категории в государственном учреждении составляет 6,6 тыс. грн или 210 евро.

При этом в Польше учитель в среднем получает 1,2 тысячи евро, в Германии — 5,8 тысячи евро.

В других странах-соседях Украины учителя в среднем зарабатывают: в Словакии — 1 тыс. 342 евро в месяц, в Венгрии — 1 тыс. 116 евро, в Румынии — 979 евро.

Немного, если сравнивать с другими европейскими странами, но все же больше, чем в Украине, получают учителя в Черногории, Боснии и Герцеговине, а также Сербии — 803 евро, 748 евро и 630 евро соответственно.

От 1,3 тысячи до 1,5 тысячи евро в среднем получают учителя в Латвии, Чехии, Литве, Эстонии и Греции.

В странах Западной и Северной Европы педагоги зарабатывают намного больше. Средняя зарплата учителя в Дании — 6 тыс. 207 евро, в Исландии — 5 тыс. 935 евро, в Германии — 5 тыс. 788 евро, в Финляндии — 4 тыс. 644 евро, в Австрии — 5 тыс. 446 евро.

В Великобритании среднемесячная зарплата учителя в государственном учреждении — 3 тыс. 683 евро, в Италии — 2 тыс. 816 евро, в Словении — 2 тыс. 230 евро.

Как показывает социологический опрос, подавляющее большинство украинцев (58%) мечтает иметь крепкое здоровье, еще 41% — хорошую зарплату и пенсию.

В Сосновке Львовской области работники местной больницы объявили голодовку, требуя выплатить задолженности по заработной плате, которые накопились с апреля 2021 года.