Президент Владимир Зеленский подписал закон №3508-д, по которому планируют списать около 100 млрд грн долгов на рынке газа.

Обозреватель пишет, что в результате долги газсбытов, облгазов и теплокоммунэнерго «обнулят». Использованное голубое топливо при этом оплатят из государственного бюджета. Другими словами, украинцы своими налогами.

При этом, как отмечает издание, большая часть долгов накопилась в компаниях, которые принадлежат олигарху Дмитрию Фирташу: «Газзбыты должны «Нафтогазу» почти 24 миллиарда грн. В совокупности долги отдельно взятого олигарха Фирташа, облгазов и газзбытов, составляют 62 миллиарда гривен перед НАК «Нафтогаз» и «Укртрансэнерго».

Против принятие документа выступала часть экспертного сообщества. Например, в гражданской сети Опора заявили, что перед списанием долгов необходимо провести аудит и разобраться, за что хотят заплатить налогами украинцев.

Главные минусы законопроекта:

нет аудита той задолженности, которую решили компенсировать из госбюджета;

в долги входят «температурные коэффициенты» и завышенные нормы потребления. При этом температурные коэффициенты ввели в 2017-м, а в облгазы получат компенсацию с 2015-го.

Как сообщалось ранее, средняя таможенная стоимость импортируемого Украиной природного газа рекордно выросла. В июле оформление сырья при ввозе подорожало на 7% по сравнению с июнем нынешнего года.

Как сообщалось ранее, в III квартале 2021 года вырастут цены на электроэнергию для населения с дифференцированными тарифами в зависимости от объемов потребления. Такое повышение добавит 0,3 п.п. в индекс потребительских цен (ИПЦ).