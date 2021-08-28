Мало кто знает, что Ford под своим брендом производил томатный сок. Одну из бутылок такого напитка выставили на аукцион RM Sotheby's. Разлитый сок 83 года назад. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт аукциона RM Sotheby's. Ford за свою более чем столетнюю историю производил множество интересных вещей и продуктов. Кроме легковых автомобилей компания выпускала самолеты, тракторы и полуприцепы. Однако мы мало кто знает, что в этом списке был … томатный сок. История этой странной бутылки захватывающая. Согласно книге "Чердак Генри: захватывающие дары Генри Форда и его музея", американский автопроизводитель производил томатный сок под собственным брендом всего три недели. Произошло это в сентябре 1938 года. Томаты выращивались на поле площадью 32 гектара в Дирборне, штат Мичиган. Сейчас на этой территории расположена штаб-квартира Ford. Генри Форд владел сотнями гектаров земли, на которых выращивались овощи для столовых предприятий Ford. На поле в Дирборне выращивались помидоры. Компания на один сезон переоборудовала небольшую школу в консервный завод и за три недели 1938 30 мальчиков и 6 мужчин приготовили 52505 ящиков томатного сока марки Ford. Специалисты RM Sotheby's ожидают, что бутылка сока уйдет с молотка за 300 долларов. Торги пройдут 4 сентября. Для сравнения, пустая бутылка от такого же сока в феврале 2019 была продана за 408 долларов. Напомним, производитель смартфонов Xiaomi намерена купить Saab. Это откроет цифрофому гинанту путь к к производству легковых автомобилей-в первую очередь электрокаров. Также сообщалось, что "биты" с США снова подорожают. Американский аукцион страховых автомобилей Copart увеличил размер своей комиссии, взимаемой с покупателей автомобилей.