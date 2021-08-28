Компании Toyota, которая была основана 28 августа 1937, исполнилось 84 года. А за месяц до очередной годовщиной было выпущено пятидесятимиллионном экземпляр Toyota Corolla — наиболее популярной модели марки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт пресс-службы Toyota. Юбилейная пятидесятимиллионном Toyota Corolla сошла с конвейера в июле этого года. Чтобы отметить это достижение, Toyota вспомнила самые знаковые моменты эволюции модели. Toyota Corolla первого поколения Автомобиль первого поколения оснащался четырехцилиндровым двигателем объемом 1,1 литра. Он развивал 60 л.с. и ему потребовалось около 17 секунд, чтобы разогнаться с места до 100 км / ч. цены на Короллу первого поколения стартовали с отметки в 1700 долларов. Toyota Corolla второго поколения Продажи Corolla существенно выросли с появлением второго поколения, которое появилось в конце 1973 года. Нефтяной кризис сделала небольшие экономичные автомобили более популярными. Второе поколение оснащалась 73-сильным мотором и двухступенчатой автоматической коробкой передач. Уже во втором поколении Corolla стала вторым самым продаваемым автомобилем в истории. Toyota Corolla третьего поколения Третья генерация появилась в 1975 году. Новая Corolla имела широкую линейку моторов объемом от 1,2 до 1,6 литра. Это поколение также получило новые типы кузова в дополнение к хэтчбека, а именно — купе и лифтбек. Toyota Corolla четвертого поколения В 1980 году Corolla четвертого поколения продемонстрировала публике более угловатый дизайн, а также больше пространства в салоне. Мощность 1,8-литрового бензинового двигателя по-прежнему составляла всего 75 лошадиных сил. Но опциональный 1,6-литровый двигатель с верхним расположением распредвала развивал уже 90 л. С. Toyota Corolla пятого поколения В 1985 году Toyota представила Corolla пятого поколения, которая впервые была переднеприводной. Конечно, не все Corolla пятого поколения были переднеприводными. Модели AE86, предлагаемые с кузовами купе и хэтчбек, имели Задний привод. Toyota Corolla шестого поколения Corolla шестого поколения полностью отказалась от заднего привода. Все версии комплектовались 16-клапанным двигателем с двумя верхними распредвалами. Они также получили четыре рычажную независимую подвеску, а универсал Corolla All-Trac впервые привнес в модельный ряд полный привод. Спортивная модификация GT-S получила модные в 80-е выдвижные фары и мощный двигатель за все шесть поколений Короллы — мощностью 135 л. С. Toyota Corolla седьмого поколения Седьмое поколение выпускалось с 1993 по 1997 год. Corolla лишилась всех экзотических типов кузова, оставив только седан и универсал. Эта генерация принесла модели титул самого продаваемого автомобиля всех времен, опередив Volkswagen Beetle. Toyota Corolla восьмого поколения Восьмое поколение существенно увеличилось в размерах, и впервые на Королле появились боковые подушки безопасности. 1,8-литровый двигатель с изменяемыми фазами газораспределения выдавал скромные 120 л.с., но отличался высокой надежностью и неприхотливостью к качеству топлива. Toyota Corolla девятого поколения В 2002 году на смену ему пришел автомобиль девятого поколения, снова подрос в размерах. В том же году модель получила премию "Автомобиль года" по версии журнала "What Car". Несмотря на свой почтенный возраст, этот автомобиль все еще производится в Китае под названием Corolla EX. Toyota Corolla десятого поколения Десятое поколение представили в 2006 му.на японском рынке этот автомобиль назывался Corolla Axio. Для Corolla в кузове хэтчбек было придумано новое название Toyota Auris, под которым эта модель продавалась на рынках Японии и Европы. Десятая Королла по результатам краш-тестов Euro NCAP стала первым в мире автомобилем С-класса, который получил 5 звезд за пассивную безопасность. Toyota Corolla одиннадцатого поколения Одиннадцатое поколение представили в 2012 году. Впервые для модели была применена система автоматического экстренного торможения, предупреждения о выезде из полосы движения и тому подобное. Также это поколение впервые примерили на себя гибридные технологии. Особую популярность гибриды получили в Европе и Японии. Toyota Corolla двенадцатого поколения поколения В текущем, двенадцатом поколении, которое выпускается с 2018 года, хэтчбек снова носит имя Corolla. Модель также впервые получила "кросоверну" версию Corolla Cross. Также вернулась задняя многорычажная подвеска для всех версий, включая базовую комплектацию. Напомним, Opel показал свой самый маленький электромобиль. На одном заряде батареи машина может преодолеть до 75 км. Также сообщалось, что Mitsubishi Outlander нового поколения примет участие в ралли. Кроссовер получит специальную ливрею в честь 20-летия Победы Ютты Кляйншмидт в 2001 году на легендарном ралли "Дакар".