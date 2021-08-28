С начала суток зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня. В результате обстрелов ранены восемь украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС. Неподалеку Троицкого враг обстрелял украинские позиции из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Светлодарска противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов. В направлении Авдеевки российские наемники трижды обстреляли наши позиции из минометов 120-го калибра, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Также российско-оккупационные войска совершили обстрел гражданской инфраструктуры Авдеевки из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 122 мм. В результате обстрела повреждены объекты гражданской инфраструктуры города. Пострадавших среди местного населения нет. У населенного пункта Красногоровка вооруженные формирования Российской Федерации дважды вели огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. В районе Водяного, что у Донецка, оккупанты обстреляли украинские позиции из минометов 82-го калибра. Вблизи Майского российские наемники вели огонь из автоматических станковых гранатометов. Неподалеку Луганского оккупанты дважды осуществляли обстрелы из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, на границе Луганской и Донецкой областей зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. В результате обстрела четверо военнослужащих получили осколочные ранения, еще 4 — боевые травмы.