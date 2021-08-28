Ореховый Спас украинцы будут отмечать уже завтра, 29 августа. Это церковный праздник, который посвящен переносу с Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа Иисуса Христа в 944 году. Также это третье завершающий праздник из всех летних Спасов. Что запрещено делать в этот день — читайте в нашем материале ниже. Главные запрета на Ореховый Спас 29 августа нельзя ходить в лес без оберега, поскольку можно встретить нечистую силу. Запрещено также в этот день ругаться и сквернословить, а также оскорблять других людей. Нельзя лениться и бездельничать. Также ни в коем случае нельзя отказываться от работы, потому что Ореховый Спас — это время сбора нового урожая. Нельзя отказывать в милостыне тем, кто потребуе.Що можно делать на Ореховый Спас Нужно пойти в церковь и освятить лесные и грецкие орехи, а также хлеб, который сделан из муки нового урожая. В былые времена люди шли домой и накрывали богатый стол. Успенский пост прошел, поэтому можно было употреблять различные продукти.Народни приметы Если в этот день уродилось много орехов, то будет много хлеба в следующем году. Если будет хорошая погода, значит зима будет короткой, а весна ранней. Если вы найдете двойной или тройной орех, то вас ждет богатство. Напомним, украинский следующем году ждет новый выходной день. Мы также писали о месячном посевной календарь на сентябрь 2021 года.