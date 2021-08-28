В Украине на рынках выросли цены на морковь и столовую свеклу. Продавцы говорят, что такое подорожание может быть временным. Об этом сообщает EastFruit. По словам производителей, увеличение стоимости в этом сегменте произошло благодаря возможной активизации темпов сбыта моркови и свеклы. В то же время предложение этих корнеплодов немного уменьшилась. На овощи Также в основных регионах производства качественную морковь продают по 4-7,50 грн / кг, что в среднем на 29% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели. Кроме того, цены на столовую свеклу за неделю выросли в среднем на 24%, и на данный момент составляют 4-7 грн / кг. Также отметим, что морковь в Украине в этом году стоит в среднем на 33% дороже, чем в прошлом. Отпускные цены на столовую свеклу за год выросли в среднем на 36%.

Выросла цена на морковь и свекла (фото: pixabay.com) Ранее мы сообщали, что есть овощи с огорода после улиток и слизней категорически нельзя. Врачи говорят, что такой урожай может оказаться очень опасным, если по нему ползали улитки и слизни. Эти моллюски способны переносить много опасных для человека заболеваний. Также нутрициолог рассказала, как избавиться химии в овощах и фруктах. В частности, чтобы нитраты и пестициды вместе с овощами, фруктами и зеленью не попадали к нам на стол, важно научиться правильно мыть все эти продукты.