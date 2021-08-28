Пилот McLaren Ландо Норрис в квалификации Гран При Бельгии потерял машину на мокрой трассе. В результате произошло жесткое столкновение с ограждением трека, у машины оторвались три из четырех колес. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter чемпионата мира Формулы 1. В эти выходные на легендарной трассе Спа-Франкоршам проходит очередной этап чемпиоаната мира по автогонкам классе Формула 1 — Гран При Бельгии. В субботу, когда проводится квалификация, над трассой весь день идет дождь, то затихая, то усиливаясь. Пилотировать машину в таких условиях очень сложно, и в одном из заездов Ландо Норрис не удержался на трассе. Авария произошла в третьем, финальном сегменте квалификации. На быстром круге во время прохождения связки поворотов "Источник" и "Красная вода" машина Ландо Норриса соскользнула с трассы на подъеме и на полном ходу врезалась в отбойник. Фото: Twitter.com/F1 Скорость во время столкновения превысила 200 км / ч, но удар пришелся по касательной. Болид раскрутило — оборачиваясь, он терял колеса и постепенно замедлялся. Первые секунду после того, как машина наконец замерла, были самыми напряженными: гонщик в кокпите не шевелился и молчал. Но потом Ландо по радиосвязи ответил команде, что с ним все в порядке. Фото: Twitter.com/F1 При ударе в машине сработал датчик опасного перегрузки, поэтому гонщика доставили в медицинский центр при трассе для осмотра. Предварительно, пилот McLaren отделался ушибом правого локтя. Но сама машина разбита под списание, поэтому в воскресной гонке Норрису придется стартовать на запасном болиде из боксов. Напомним, "биты" с США снова подорожают. Американский аукцион страховых автомобилей Copart увеличил размер комиссии, взимаемой с покупателей автомобилей.