Куркума считается полезной приправой с давних времен. Ее используют в кулинарии, медицине, а золотой напиток с куркумой считается уникальным средством для долголетия и здоровья. Куркума обладает противовоспалительным эффектом и ее называют природным антибиотиком. Однако в куркумы есть строгие противопоказания и она секретные побочные эффекты. Чем может быть опасна куркума, рассказали специалисты Eatthis. Сочетание с другими продуктами Куркума в порошке, которую мы чаще всего используем, в сочетании с другими продуктами может вызвать аллергические реакции и даже отравления. В массовом производстве в пакетики с куркумой может попадать муку, пшеница, маниока или рожь. Были случаи, когда в пакете с куркумой оказывался даже свинец. Такое случается, когда производитель пытается удешевить производственный процесс. Вздутие живота и проблемы с пищеварением Оказывается, основной ингредиент куркумы — куркумин может вызвать диарею, вздутие живота и другие проблемы с пищеварением. Этот побочный эффект встречается редко, это не означает, что вы или имеете непереносимость этого продукта, или слишком много его употребляете. Головная боль или тошнота Куркумин является мощным антиоксидантом, поэтому его принимают в виде добавок или в составе приправ. Как показывают исследования, куркумин может вызвать у человека головные боли или тошноту. Часто это связано с большим количеством употребления куркумы. НЕ налегайте на этот продукт. Куркума имеет устойчивое окраски Желтый цвет куркумы очень устойчив, поэтому его используют как натуральный краситель во многих странах мира. Если вы используете свежую куркуму, то будьте готовы к тому, что ваши руки, пальцы, стол и посуду могут получить желтый оттенок, который довольно долго не будет смываться. желчный пузырь В больших количествах куркума может вызвать неприятные последствия для желчного пузыря. Чаще всего такое происходит у тех, кому ранее уже диагностировали различные заболевания желчного пузыря. Куркума вызывает сокращение желчного пузыря, а это может привести к закупоривания и нарушения функций. Перед употреблением куркумы проконсультируйтесь с врачом. Напомним, ранее мы писали о том, как можно самостоятельно приготовить дома популярную грузинскую специю — сванские соль. А также рассказывали о том, что врачи назвали самые полезные специи, которые должны быть в каждом доме.