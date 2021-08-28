Известная танцовщица и неоднократная участница шоу "Танцы со звездами" Илона Гвоздева откровенно рассказала о конфликте с телеведущим Владимиром Остапчуком, с которым она выступала на проекте в 2019 году. По словам артистки, с тех пор они не общаются. О причинах Илона призналась в интервью программе "Власть vs Влащенко". Напомним, что тогда на шоу разразился скандал, когда Остапчук во время одного из эфиров заявил, что собирается разводиться со своей женой. Конечно же, многие подумали, что причиной их расставания стала именно Гвоздева. При этом танцовщица счастлива в браке и на тот момент они с мужем воспитывали маленькую дочь (сейчас у них родился еще и сын, — прим. Ред). Илона отметила, что не понимает жизненные принципы телеведущего. "Но наверное, это с ним что-то случилось, потому что знаете, для меня Вова, Владимир Остапчук шоумен нашей страны. И это такой глянцевый журнал, где красивая обложка, очень красивая заглавная страница, и затем просто куча информации внутри, которая ни о чем не говорит и не выделяется. Вот так я для себя охарактеризовала Владимира. я уважаю его за его труд, за его профессионализм, за то, как он представляет себя на сцене, как он себя ведет. Но просто его жизненные принципы идут вразрез с моим пониманием и с моими жизненными принципами ", — поделилась танцовщица. Ведущая спросила, что она имеет в виду, говоря о жизненных принципах. "Когда он в момент проекта начал заявлять о том, что он расстается, хотим мы этого или не хотим, камни полетят в кого? Я предпочитаю быть известной танцовщицей, а не львицей, которая разбивает сердца, ведет мужчин", — заявила Гвоздева .

Илону заподозрили в том, что она забрала Владимира из семьи (фото: instagram.com/ilonagvozdeva) По словам девушки, она очень любит и уважает своего мужа и ей даже пришлось просить его не бить Остапчук через все эти слухи. "Во-первых, я уважаю своего мужа очень сильно. Во-вторых, я не для того 10 лет работала. Для меня важны его чувства, для меня важно мое моральное чувство внутрь. Я не готова ради какого-то поста или статьи пожертвовать. Я милого убеждала, чтобы он не набил морду Володи Остапчуку и тем, кто пытался что-то сказать и слава богу, что он меня послушал ", — призналась артистка. Также танцовщица рассказала, что она попросила Владимира опровергнуть информацию и сказать, что она не имеет никакого отношения к его развода. На это, по словам Илоны, он сказал «Не бери во внимание". "Я желаю ему удачи. Я с ним не общаюсь, по работе мы можем где-то пересекаться. Как бы на другую сторону улицы я не перехожу, но и каких тепло- рабочих отношений у нас не сохранилось", — подытожила звезда "Танцев со звездами" . Напомним, ранее Илона Гвоздева показала тело в бикини после вторых родов и резко ответила на критику своей фигуры.