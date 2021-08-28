До конца лета в Украине будет сделано почти 10 млн прививок от COVID-19. План будет выполнен с небольшой задержкой. Об этом на встрече с журналистами рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина. Как отметил министр, на 27 августа сделано уже 8800000 прививок. "За август мы сделали 3200000 прививок. То есть мы приближаемся к той цифры, о которой я говорил. Возможно, если не праздники, то мы бы с легкостью вышли на 10 млн Сейчас мы выйдем на эту цифру, вероятно, с задержкой на неделю — это максимум ", — сказал Ляшко. По его словам, в Украине суммарно уже завезли 19200000 доз вакцин и поставки будут постоянно продолжаться. Напомним, за 7 месяцев 2021 расходы из государственного бюджета на борьбу с COVID-19 составили 29 млрд гривен. Всего на борьбу с COVID — 19 в 2021 году предусмотрено более 36 млрд гривен.