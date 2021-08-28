В Украине запустят биокластер "Биологическая безопасность и биотехнологии" для производства тест-систем для проведения исследований в эпиднадзор и потенциального производства вакцин в Украине. Параллельно в этом биокластери будет создан Центр противохимической и противотоксикологической защиты. Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко на встрече с журналистами, сообщает корреспондент РБК-Украина. В центре Института токсикологии, который у нас на Героев Обороны, 6, мы планируем создать биокластер, который станет Институтом здоровья и объединит все наши научные учреждения. Это и лаборатории, и клиника, и виварии (где разводят и исследуют лабораторных животных, — ред.), Чтобы масштабировать все наши научные исследования ", — сказал Ляшко. По словам министра, этот центр планируют построить за два года. Он уточнил, что больше деталей о работе центра может появиться на следующей неделе "с США". Ранее Ляшко заявлял, что до конца года в Украине заработает биокластер для производства вакцин.