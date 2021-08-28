В селе Таврическое Запорожской области полицейские остановили автомобиль "ВАЗ", который нарушил правила дорожного движения. Однако, нетрезвый женщина напала на полицейского. Об этом сообщает национальная полиция Запорожской области. Так, инцидент произошел 24 августа в 20:15, вблизи улицы Запорожская. Полицейские заметили автомобиль "ВАЗ", который двигался с нарушением ПДД. В частности, во время проверки документов они установили, что 33-летний водитель имеет признаки алкогольного опьянения. Поэтому на нарушителя начали составлять протокол об административном правонарушении. Однако, в этот момент из салона авто вышла нетрезвая 25-летняя женщина, которая набросилась на второго полицейского и начала его бить, тем самым вызвала телесные повреждения.

В Запорожской области женщина напала на полицейского (фото: zp.npu.gov.ua) По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Кроме того, на водителя составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 130 (Управление в состоянии алкогольного опьянения) и ч. 2 ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости движения) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Досудебное расследование продолжается. Ранее мы сообщали, что в Киеве полицейские похитили мужчину, чтобы "заработать" 10 000 долларов. Также в Киеве двое мужчин устроили стрельбу по автомобилю.