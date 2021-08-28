Накануне визита президента Владимира Зеленского в США в районе проведения операции Объединенных сил активизировались обстрелы. Под огонь противника попала Авдеевка, а на передовой пострадали восемь украинских военных. Более о сегодняшнем обострения — в материале РБК-Украина. обстрел Авдеевки Утром под обстрел со стороны пророссийских боевиков попал населенный пункт Авдеевка Донецкой области. Под минометным и артиллерийским огнем противника оказались объекты гражданской инфраструктуры города, в частности железнодорожная станция. В результате обстрела местное население не пострадало. Полиция уже возбудила уголовное дело по факту обстрела Авдеевки. Posted by ЖД Помощь on Saturday, August 28, 2021УЗ прекратила курсирование поездов до Авдеевки "Укрзализныця" после обстрела Авдеевки внесла изменения в график курсирования поездов. Рейс Киев-Авдеевка курсировать только до Покровская до 30 августа, а уже оттуда в Авдеевки пассажиров будут доставлять автобусами. К 30 августа в Авдеевку также не будут курсировать пригородные поезда и рейс Днепр-Авдеевка. Они будут останавливаться по станции Очеретино. С утра на Донбассе пострадали 8 военных С начала суток в результате обстрелов пострадали 8 украинских военных. Четверо воинов получили осколочные ранения и четверо — боевые травмы. Оккупанты уже 13 раз нарушили режим прекращения огня. Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе уже пожаловалась ОБСЕ на действия пророссийских боевиков. Однако внеочередное заседание ТКГ украинская сторона решила не созывать, потому прошлые попытки были заблокированы Россией.

Фото: последствия обстрела Авдеевки (facebook.com/pressjfo.news) Украина считает обострение попыткой сорвать визит Зеленского в США Украинская сторона связывает сегодняшнее обострение на Донбассе попыткой России сорвать встречу президентов Украины и США, которая должна состояться 31 августа. Украинская делегация в ТКГ считает, что боевики провоцируют ВСУ на жесткий ответ, чтобы потом обвинить Украину в агрессии. Украинская делегация не исключает, что враждебная активность продолжит увеличиваться, так жители прифронтовых районов должны быть к этому готовы.