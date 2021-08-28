Названо имя украинского военнослужащего, погибшего в Донбассе 27 августа. Это 39-летний Андрей Вискребець с 74-го розвидбатальйону. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожский областной территориальный центр комплектации. Военнослужащий погиб от пули снайпера. "Вчера, 27.08.2021 г.. В Донецкой области при выполнении боевого задания от пули снайпера погиб наш земляк, Вискребець Андрей Викторович", — говорится в сообщении. Андрей защищал Украину с 2015 года — сначала был мобилизован, а в 2016 году заключил первый контракт. Проходил службу в 26 артиллерийской бригаде, в 55 ОАБр. Последний контракт — 74 ОРБ. У военного осталась жена и двое детей. Напомним, сегодня боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Известно, что пострадали 8 военных.