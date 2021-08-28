Судно Sea Bird, на борту которого находились семь тонн украинской пшеницы, затонуло у Крита. Оно следовало из Украины в Тунис. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Maritime Bulletin. На борту было 16 членов экипажа, все сирийцы. Их удалось спасти. Судно затонуло после столкновения. Судя по позиций кораблей, Sea Bird, вероятно, столкнулся с ливанским грузовым кораблем Haya. Ранее у побережья Йемена затонул нефтяной танкер. Также у побережья Йемена горел танкер, перевозящий 1 млн барр. нефти из Украины в Китай.