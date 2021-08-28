За прошедшие сутки 27 августа 2021 166551 человека вакцинировано против COVID-19. Это немного меньше, чем рекордное количество прививок в предыдущий день (173 435). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава. За последние сутки одну дозу получили 57435 человек полностью иммунизированы — 109116 человек. В течение суток работали: — 1023 мобильные бригады, — 2934 пункта прививки; — 340 центров вакцинации. С начала прививочной кампании привито 5265635 человек, из них получили одну дозу — 5265633 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы — 3536963 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 8802596 прививок. Напомним, в Украине за 27 августа обнаружили 2082 новых случая инфицирования коронавируса. Этот больше, чем в предыдущий день, когда было зафиксировано 2032 случая.