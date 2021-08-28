В Киеве один из водителей нагло нарушил правила дорожного движения и с помощью оружия требовал от других водителей, чтобы ему предоставили преимущество в движении. О происшествии рассказали в Facebook — сообществе "Автомобильный Киев". Так, инцидент произошло днем 27 августа. По словам бывшего военного и инструктор фонда "Вернись живым", владелец автомобиля Honda хотел обочине объехать пробку перед светофором. Когда один из водителей не пустил его в поток машин, человек сигналил и требовал пропустить его. Кроме того, после этого злоумышленник использовал оружие. Как рассказали очевидцы, водитель черной иномарки объезжал затор с нарушением правил дорожного движения. Поэтому другие водители не захотели ему уступать. После нахального поведения нарушителя, водитель микроавтобуса решил преградить ему дорогу, но злоумышленник выстрелил в его направлении. Увидев оружие, водитель цистерны, который двигался по правой полосе, решил все же пропустить нарушителя. Затем водитель Honda поехал по встречной полосе Также автор поста звонил в полицию, но не смог дозвониться.

Водитель хотел объехать пробку и стрелял по автобусу (фото: facebook.com/groups/AvtoKiev) В комментариях пользователи пишут, что такие случаи трапляе не впервые. К сожалению эти люди уверены в себе, потому что у них есть пистолет. Такого бы не было, если бы ствол был доступен всем; Там постоянно так ездят, даже когда не большая пробка; Таких хамов много особенно перед въездом в Киев или на выезде; Такие люди чувствуют себя "собственниками жизни" но ничего скоро и их ответственность догонит. Ранее мы сообщали что в Киеве отец прокатил на самокате маленькую дочку по встречной полосе. Также мы писали, что в Киеве водитель с пассажирами перекрыл дорогу "скорой" и поехал по встречной назад.