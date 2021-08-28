В Одессе в курортном районе Аркадия, после сильного ливня, море покрылось неизвестной субстанцией. Однако, экологи объяснили происхождение неизвестной пены. Об этом сообщили в Telegram-канале "Новини.LIVE Odesa". По словам экологов, в Аркадии находится аварийный коллектор, через который во время дождя прямо на территорию пляжа в песок и воду попадают канализационные стоки. В частности, это происходит довольно давно и необходимые меры никакие не принимаются. Также во время дождя отходы со стока попали в море. В них часто содержатся вещества с хлором, которые вместе с органическим средой моря дали такую реакцию. Соответствующая пена очень токсична, летучая и испаряется быстро. По состоянию на 27 августа, пены почти не видно, а в море снова много детей и туристов. Ранее мы сообщали, что на популярном украинском курорте пляж попал в скандал. Там семьи с детьми отказались продавать лежак и предложили идти на другой пляж. Спор завершился тем, что руководство пляжа сказал: "Не нравится — идите на соседний пляж". Также в Бердянске туристы устроили драку прямо в море. По словам очевидцев, туристы поссорились из-за медуз. Якобы одна компания выбрасывала медуз на берег, а другая стала на их защиту. Потом уже и началась драка. Очевидцы говорят, что одна из компаний была в состоянии алкогольного опьянения.