Многие уже в курсе, что второе название Кореи — Страна утренней свежести. Она поражает своим технологическим прогрессом и славится чудо-косметикой, о которой ходят легенды. Сегодня только ленивый не знает о культовых средства корейского рынка красоты и его влияние на международные бьюти-тренды. Что же купить с корейской косметики? На этот вопрос в Instagram ответила косметолог и anti-age эксперт Евгения Седина. К каким продуктам стоит присмотреться внимательнее: ⠀ Маска. При словосочетании "корейский косметика" первое, что приходит в голову, — тканевые маски. Эти средства покорили сразу всеми маркетинговыми приемами: огромным ассортиментом на все случаи жизни, яркими упаковками, а также высокой эффективностью при невысокой стоимости.

Иллюстративное фото (www.pexels.com) Кушон — еще одно корейское чудо, но уже из области декоративной косметики. Продукт — пропитанная тональным кремом губка в футляре для пудры оказался не только удобным, но и действенным. Тинт — декоративный средство, которое отличается большим содержанием пигмента и устойчивостью для макияжа губ. Патчи. Эти бьюти-наклейки, обычно сделаны из желеобразного материала и пропитанные активным веществом, сегодня в арсенале практически каждой девушки. Благодаря компрессионном формата увлажняющие и питательные коктейли проникают значительно глубже, обеспечивая молниеносный результат. Основные ингредиенты корейской косметики: улиточный муцин. Это смесь воды, особого белка и антиоксидантов, которые отвечают за увлажнение и регенерацию. Улиточную слизь добывают из специальных садовых улиток, и что самое важное — без ущерба для моллюсков.

Иллюстративное фото (instagram.com/dr.sedina) Напомним, что ранее косметолог Яна Смирнова перечислила факторы, убивают молодость.