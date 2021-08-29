Ксения Мишина и Александр Эллерт абсолютно запутали поклонников — пара интригующих вопросом: вместе они или порознь? Так, известно, что актриса улетела с сыном на Кипр, но в аэропорту ее застукали с … автором "Квартала 95". И это после того, как звезда "Крипостнои" заявила, что рвет с ним всякие отношения и ее решение окончательное. Поклонники стали искренне переживать за влюбленных, и теперь не могут понять, что же их на самом деле связывает? Но, похоже, фаны Мишиной-Эллерт могут выдохнуть с облегчением — влюбленные вместе пришли на свадьбу к друзьям, а актриса даже поймала букет невесты! Соответствующие видеодоказательства можно найти в Instagram Stories актера Даниила Мирешкина, который также присутствовал на мероприятии. Так, Саша и Ксюша погуляли на славу на свадьбе актеров Дмитрия Совы и Дарьи Легейды. Церемония прошла на пляже. Примечательно, что Мишина поймала букет невесты — она и сама не ожидала такого поворота событий. Экс-холостячка надела белый брючный костюм и контрастный топ, а Александр ограничился белой рубашкой с черной манишки и стильными брюками. Сразу после того, как ошарашена Ксения поймала букет, к ней подбежал сын Платон, а после улыбающийся Александр.

Ксения и Александр весело погуляли на свадьбе друзей На страницах актрисы и ее возлюбленного можно найти кадры со свадьбы, но совместных фото у пары нет.

Ксения и Александр запостил фото со свадьбы (фото: instagram.com/misha.k.ua/instagram.com/ellert_a) К слову, на пост-шоу проекта "Холостяк 11" Ксения отметила, что ждет от любимого предложения руки и сердца в следующем году, а если он не решиться на этот шаг — сделает предложение сама. О воссоединении пары резко заговорили после того, как Александр оригинально поздравил любимую с годовщиной отношений.