Во время съемок седьмого эпизода "Миссия невыполнима" в Бирмингеме у Тома Круза похитили внедорожник BMW X7. Полиция быстро нашла автомобиль, но вещи актера, которые лежали в салоне и багажгику, исчезли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian. Во время съемок седьмой части франшизы "Миссия невыполнима" в Бирмингеме у Тома Круза, который играет в фильме главную роль, похитили BMW X7. Роскошный внедорожник было выделено звездном актеру для передвижения по городу. Во время езды в машине с Крузом постоянно находился охранник, поэтому похитители воспользовались моментом, когда автомобиль стоял припаркованным возле отеля. Как позже выяснилось, злоумышленников интересовал не сам BMW, а вещи актера, находившихся в салоне и багажнике. Местная полиция быстро обнаружила внедорожник в городе Сметвик по соседству с Бирмингемом, но вещей стоимостью, как сообщается, "тысячи фунтов" в салоне не было. На данный момент полиция не теряет надежды найти преступников, проверяя записи с камер видеонаблюдения в местах, где машины была похищена и виявлена.Pid chas zyomok s'omoy Напомним, немецкий концерн Volkswagen решил отказаться от свиной колбасы карривурст в своих сторолових. Вместо этого намечен переход на вегетарианские и веганские блюда.