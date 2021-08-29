В одной из школ США учитель вызвал вспышку коронавируса. Невакцинированных человек заразил 50% учащихся класса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки. Указано, что человек снимал защитную маску в классе, когда читал вслух. Отмечено, что случай пришелся на время распространения более заразного нового штамма коронавируса "Дельта" в стране. Так, с 23 мая по 12 июня 2021 было зафиксировано 26 подтвержденных случаев заражения COVID-19 среди учащихся начальной школы округа Марин в Калифорнии и их семей. Как позже выяснили медики, вспышка коронавируса в школе среди детей произошел после контакта с невакцинированным зараженным учителем. Известно, что в одном из классов уровень заражений составил 50% и зависел от того, насколько близко дети сидели к учителю. Так, 8 из 10 детей, которые сидели в первых двух рядах заболели COVID-19.