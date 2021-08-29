Сегодня, 29 августа Украина получила на Паралимпиаде еще две медали. Спортсмен Александр Назаренко принес стране "бронзу", а Андрей Трусов "серебро". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Паралимпиады. Так, украинец Александр Назаренко в финале соревнований по дзюдо в весовой категории до 90 кг поборол своего соперника бразильца Артура Кавальканти. Победа принесла спортсмену бронзовую медаль. В то же время пловец Андрей Трусов на своей дебютной Паралимпиаде завоевал "серебро" в комплексном плавании на 200 метров (класс SM7). Стоит отметить, что спортсмен показал результат, который оказался лучше мировой рекорд на этой дистанции, однако победу одержал пловец из Израиля Марк Маляр, прибывший к финишу первым. Напомним, сегодня украинские спортсмены Оксана Зубковская и Полански завоевали "золото" на Паралимпиаде-2020. Таким образом Украина имеет десять золотых медалей на своем счету.