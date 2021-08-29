В сети появились правдивые фото нищей жизни пенсионеров в Советском Союзе. На ярких кадрах видно, что пожилые люди, в основном бабушки (дедушки до сих лет просто не доживали) выглядят крайне убого. Старая одежда, потухший взгляд и выражение бесконечной тоски на лице — именно так выглядели пожилые люди в СССР. Об этом рассказал известный блогер Максим Мирович. "Я думаю, вы и сами, кто еще застал СССР, хорошо запомнили этих пахнущих нафталином несчастных бабушек и дедушек — спины которых жизнь сгибали пополам …" — пишет блогер. Несмотря на внешний вид "совковых" людей пожилого возраста, можно понять, что жизнь в Советском Союзе было не сахар. Если молодые люди еще могли себе позволить хоть как-то одеваться, следить за собой, то в большинстве советских людей пожилого возраста на это не было ни денег, ни сил, ни здоровья. При этом пожилые люди наравне с молодыми вынуждены были выстаивать бесконечные советские очереди, мотаться в транспорте по всему городу, чтобы добыть дефицитные товары. Люди в СССР старели быстрее из-за тяжелой вредную работу, скудное питание. Зубов у пожилых людей или не было вообще, или же улыбку искажали "золотые" или металлические коронки. Впрочем, некоторые могли позволить "полный" зубной протез "Одевались советские старики в мрачные костюмы и платья коричнево-землистых, серых или черных цветов. Старые женщины носили такие же мрачные платья или верхнюю одежду, вроде плащей и пальто — все это было куплено еще в предпенсионном года относительной молодости и доношувалося потом до гробовой доски ", — пишет Мирович. Еще одна отличительная черта гардероба советских стариков — их вещи жутко пахнущие нафталином, которым одежду пересыпали для защиты от моли.

Фото: mirovich.media Ранее мы писали о подпольных советские фото, которые продали на аукционе в Лондоне за 4 миллиона. Также блоггер показал фото последних дней СССР, на которых изображена вся правда жизни в то время.