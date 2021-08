Посольство США обратилось к России в День памяти защитников Украины и седьмой годовщины Иловайской трагедии. Представительство призвало РФ прекратить агрессию против нашей страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства. "В День памяти защитников Украины мы вспоминаем всех, кто отдал свою жизнь за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы поддерживаем народ Украины и призываем Россию прекратить агрессию против Украины", — говорится в сообщении. В День памяти защитников Украины мы вспоминаем всех, кто отдал свою жизнь за независимость, суверенитет и … Posted by US Embassy Kyiv Ukraine on Saturday, August 28, 2021 Напомним, сегодня, 29 августа украинцы почтили память защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Отметим, что в этот день по всей Украине будут приспущены государственные флаги в рамках Дня памяти защитников Украины. Добавим, что президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины двум погибшим защитникам.